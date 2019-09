Torino-Milan in TV e in streaming

Torino-Milan è l’ultima partita della quinta giornata di Serie A. Si gioca stasera alle 21 allo Stadio Olimpico di Torino e sarà trasmessa da Sky. Nessuna delle due squadre può permettersi di perdere ancora. Il Milan viene da un derby perso malamente contro l’Inter dove si è dimostrata inerme e incapace di reagire. Il Torino ha perso le ultime due partite contro Sampdoria e Lecce. Ora sono al nono e decimo posto in classifica e le prime posizioni iniziano ad essere già lontane.

Dove vedere Torino-Milan

Torino-Milan verrà trasmessa in esclusiva da Sky su Sky Sport Serie A (canale 202). Gli abbonati potranno seguirla in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la partita pagando 7,99 euro per il pass giornaliero. Qui trovate una guida completa per seguire in diretta Serie A, Serie B, Champions League e campionati esteri nel corso della stagione 2019/20.

Le probabili formazioni di Torino-Milan

Torino (3-4-2-1) Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; De Silvestri, Baselli, Rincon, Laxalt; Berenguer, Verdi; Belotti

Milan (4-3-1-2) Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bennacer, Calhanoglu; Suso; Piatek, Leao