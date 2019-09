Le previsioni meteo per domani, martedì 24 settembre

Le previsioni meteo dicono che martedì sarà una giornata un po’ nuvolosa e un po’ soleggiata, a seconda della zona in cui abitate. Dicono anche che al Nord l’autunno sembra arrivato puntuale come un orologio svizzero, dato che ci saranno temperature minime piuttosto basse, mentre in alcune zone del Sud ci saranno ancora oltre 30 gradi.

Di mattina sarà nuvoloso soprattutto sulla pianura Padana, in Calabria, in Puglia e in Umbria, e inoltre dovrebbe piovere nelle province di Messina e Bari. Di pomeriggio si coprirà il cielo in tutte le regioni del Nord (eccetto per il Friuli Venezia Giulia), sulla costa tirrenica e in Sicilia, ma non dovrebbero esserci piogge. Infine di sera e di notte ci saranno schiarite al Centro e al Sud, mentre continuerà a essere nuvoloso al Nord.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.