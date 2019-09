Juventus-Hellas Verona in TV e in streaming

Juventus-Hellas Verona è uno degli anticipi della quarta giornata di Serie A. Si gioca stasera alle 18 all’Allianz Stadium di Torino e sarà trasmessa da Sky. La Juventus arriva dal pareggio di mercoledì contro l’Atletico Madrid in Champions League. Sabato scorso invece ha pareggiato in campionato contro la Fiorentina, lasciando l’Inter sola al primo posto in classifica. Gli avversari di oggi, l’Hellas Verona, hanno iniziato tutto sommato bene il campionato, pareggiando contro il Bologna alla prima e poi vincendo a Lecce in uno scontro diretto per la salvezza. Domenica scorsa il Verona è stato battuto in casa dal Milan in una partita giocata alla pari ma influenzata da una espulsione nel primo tempo.

Dove vedere Juventus-Hellas Verona

Juventus-Verona verrà trasmessa in esclusiva da Sky su Sky Sport Serie A (canale 202). Gli abbonati potranno seguirla in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la partita pagando 7,99 euro per il pass giornaliero. Qui trovate una guida completa per seguire in diretta Serie A, Serie B, Champions League e campionati esteri nel corso della stagione 2019/20.

Le formazioni di Juventus-Verona

Juventus (4-3-3) Buffon; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Khedira, Bentancur, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Ronaldo

Verona (4-3-2-1) Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni; Amrabat, Veloso, Lazovic; Zaccagni, Verre; Di Carmine