Serie A, le partite della quarta giornata e dove vederle

* Una partita in più

Dopo tre giornate disputate, l’Inter è da sola in testa alla classifica a punteggio pieno seguita da Bologna e Juventus.

La quarta giornata del campionato di Serie A 2019/20 è iniziata venerdì sera con la vittoria del Cagliari contro il Genoa. Proseguirà oggi con altri tre anticipi: Udinese-Brescia, Juventus-Verona e il primo derby di Milano della stagione, in programma alle 20.45. Le restanti sei partite si giocheranno domenica dalle 12.30 alle 20.45.

