Dinamo Zagabria-Atalanta in TV e in streaming

Dinamo Zagabria-Atalanta è una delle partite del primo turno dei gironi di UEFA Champions League in programma questa sera. Si gioca alle 21 allo stadio Maksimir di Zagabria e sarà trasmessa da Sky. Per l’Atalanta è il debutto assoluto in Champions League, torneo al quale si è qualificata concludendo al terzo posto l’ultima Serie A. Negli ultimi tre anni la squadra di Gasperini è migliorata costantemente, mettendo in difficoltà chiunque e arrivando anche alla finale di Coppa Italia. La Champions League sarà un’altra grande sfida e inizierà da Zagabria, contro un’altra squadra che sta vivendo un ottimo periodo. Dopo aver risolto momentaneamente i guai giudiziari della sua vecchia dirigenza, la Dinamo sta trattenendo più a lungo i suoi numerosi giovani promettenti e li sta affiancando a giocatori di esperienza. L’anno scorso, con l’ex allenatore dello Spezia Nenad Bjelica, ha vinto il campionato croato ed è arrivata agli ottavi di finale di Europa League.

Ciascuna squadra partecipante alla fase a gironi di Champions League riceverà dalla UEFA un premio di 15 milioni di euro. I club potranno ricevere inoltre 2,7 milioni di euro per ogni vittoria e 900.000 euro per un pareggio. La qualificazione agli ottavi garantirà un altro premio di 9,5 milioni di euro. La finale di questa edizione del torneo si terrà il 30 maggio 2020 allo Stadio Olimpico Atatürk di Istanbul, in Turchia.

Dove vedere Dinamo-Atalanta

Dinamo Zagabria-Atalanta verrà trasmessa in esclusiva da Sky su Sky Sport Arena (canale 204) con il commento di Maurizio Compagnoni e Massimo Ambrosini. Gli abbonati potranno seguirla in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la partita pagando 7,99 euro per il pass giornaliero. Qui trovate una guida completa per seguire in diretta Serie A, Serie B, Champions League e campionati esteri nel corso della stagione 2019/20.

Le formazioni di Dinamo Zagabria-Atalanta

Dinamo Zagabria (4-2-3-1) Livakovic; Stojanovic, Dilaver, Peric, Leovac; Ademi, Moro; Hajrovic, Olmo, Orsic; Petkovic

Atalanta (3-4-1-2) Gollini; Djimsiti, Palomino, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Ilicic, Zapata