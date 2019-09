Inter-Slavia Praga di Champions League in TV e in streaming

Inter-Slavia Praga è una delle partite del primo turno della fase a gironi di UEFA Champions League. Si gioca questa sera alle 18.55 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, dove sono attesi oltre 55.000 spettatori. L’Inter inizia stasera la sua seconda partecipazione consecutiva al torneo più ambito del calcio europeo. L’anno scorso venne eliminata ai gironi, quest’anno l’obiettivo è il passaggio del turno, anche se il girone presenta le stesse difficoltà: oltre allo Slavia Praga ci sono anche Borussia Dortmund e Barcellona. Per lo Slavia, squadra campione della Repubblica Ceca, è invece il ritorno in Champions League dopo undici anni di assenza.

Ciascuna squadra partecipante alla fase a gironi di Champions League riceverà dalla UEFA un premio di 15 milioni di euro. I club potranno ricevere inoltre 2,7 milioni di euro per ogni vittoria e 900.000 euro per un pareggio. La qualificazione agli ottavi garantirà un altro premio di 9,5 milioni di euro. La finale di questa edizione del torneo si terrà il 30 maggio 2020 allo Stadio Olimpico Atatürk di Istanbul, in Turchia

Dove vedere Inter-Slavia Praga

Inter-Slavia Praga verrà trasmessa in esclusiva da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) con il commento di Massimo Marianella e Luca Marchegiani . Gli abbonati potranno seguirla in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la partita pagando 7,99 euro per il pass giornaliero. Qui trovate una guida completa per seguire in diretta Serie A, Serie B, Champions League e campionati esteri nel corso della stagione 2019/20.

Le formazioni di Inter-Slavia Praga

Inter (3-5-2) Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Lazaro, Vecino, Brozovic, Sensi, Asamoah; Martinez, Lukaku

Slavia Praga (4-5-1) Kolar; Coufal, Kudela, Hovorka, Boril; Masopust, Traoré, Soucek, Stanciu, Olayinka; Van Buren