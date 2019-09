Meteo: le previsioni per domani, martedì 17 settembre

Le previsioni meteo per martedì dicono che sarà una giornata serena, poco nuvolosa e mite: la massima sarà intorno ai 30 gradi. Sarà nuvoloso soprattutto al Centro-Nord di mattina e di notte, mentre durante il resto della giornata sarà perlopiù sereno e non pioverà.

Le previsioni meteo per Milano

La giornata di martedì a Milano sarà serena per tutto il giorno, fresca di mattina presto e calda di pomeriggio (ma non troppo). Ci saranno poche nuvole di sera e non pioverà.

Le previsioni meteo per Roma

La giornata di martedì a Roma più che di fine estate sembrerà di inizio primavera: calda ma non appiccicosa, con temperature intorno ai venti gradi di mattina e di sera e senza neanche una nuvola. Perfetta.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.