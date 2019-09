La Spagna è campione del mondo di basket

La nazionale maschile spagnola è campione del mondo di basket per la seconda volta nella sua storia. A Pechino, nella finale della 18ª edizione dei Campionati mondiali, la Spagna allenata dall’italiano Sergio Scariolo ha battuto 95-75 l’Argentina grazie ai 20 punti di Ricky Rubio, il miglior giocatore del Mondiale, ai 15 di Sergio Llul e al contributo essenziale di Marc Gasol, autore di 7 assist e 14 punti.

Almeno in partenza, Argentina-Spagna non era la finale più probabile dei Mondiali. Ma nel corso del torneo entrambe le squadre hanno ampiamente meritato di arrivare in fondo, approfittando anche delle prestazioni deludenti di Serbia e Stati Uniti, le due nazionali favorite in partenza. L’Argentina era arrivata alla finale di Pechino dopo aver eliminato Serbia e Francia nella fase a eliminazione diretta. La Spagna invece aveva battuto Polonia e Australia; nella seconda fase a gironi aveva anche eliminato l’Italia.

L’ultima e fino a ieri unica vittoria della Spagna ai Mondiali di basket risaliva al 2006 in Giappone. Tredici anni dopo, l’unico giocatore presente in Cina di quella squadra è Marc Gasol, che a 34 anni ha concluso una stagione memorabile appena pochi mesi dopo aver vinto il suo primo titolo NBA con i Toronto Raptors. Nella squadra canadese lavora anche l’allenatore della Spagna, il bresciano Scariolo, vice allenatore dai canadesi dal 2018. Nei nove anni passati ad allenare la Spagna, Scariolo ha vinto tre Europei e una medaglia d’argento alle Olimpiadi di Londra, dando un contributo decisivo al miglior periodo storico del basket spagnolo.