Gli Stati Uniti sono stati eliminati dai Mondiali di basket dalla Francia, che ha vinto il quarto di finale giocato oggi per 89 a 79. È il peggior risultato della nazionale statunitense dal 2002, quando fu eliminata ai quarti dalla Jugoslavia, ed è arrivato dopo una pessima partita in cui la Francia si è dimostrata nettamente più in forma e più motivata. La sconfitta dipende in larga parte dal fatto che ai Mondiali in corso in Cina non hanno partecipato i giocatori americani più forti, da LeBron James a Steph Curry, tutti impegnati a preparare la stagione di NBA. Nonostante la rosa senza campioni, la nazionale statunitense era considerata una delle favorite alla vittoria dei Mondiali, soprattutto dopo l’eliminazione – anche quella a sorpresa – della Serbia da parte dell’Argentina, arrivata ieri.

La partita è stata sempre punto a punto, con la Francia che era riuscita ad accumulare un discreto vantaggio nel secondo quarto ma che lo aveva perso nel terzo. Nell’ultimo quarto, però, la Francia ha giocato meglio e ha staccato gli Stati Uniti, che non sono riusciti a recuperare. Evan Fournier degli Orlando Magic è stato il miglior marcatore della Francia, con 22 punti, seguito da Rudy Gobert degli Utah Jazz con 21. Per gli Stati Uniti il miglior realizzatore è stato invece Donovan Mitchell, con 29 punti.