Juventus-Barcellona di Champions League femminile in TV e in streaming

Juventus-Barcellona è l’andata dei sedicesimi di finale di UEFA Champions League femminile. Si gioca stasera alle 20.30 allo stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria (ingresso gratuito) e sarà trasmessa in esclusiva su Sky. La Champions League femminile è iniziata ad agosto con i turni di qualificazione. Il torneo entra nel vivo questa settimana con i sedicesimi, considerati il vero e proprio inizio della competizione. Come l’anno scorso, a rappresentare la Serie A ci sono Juventus e Fiorentina, le due migliori squadre femminili italiane. Entrambe però hanno avuto sfortuna nei sorteggi: la Juventus è è capitata contro il Barcellona vice campione d’Europa, la Fiorentina contro l’Arsenal campione d’Inghilterra.

L’anno scorso il Barcellona è stata la prima squadra spagnola a giocare una finale di Champions League, poi persa a Budapest contro il Lione. In estate si è rinforzata ingaggiando Jennifer Hermoso, centravanti della nazionale spagnola, e pochi giorni fa ha inaugurato il nuovo Estadi Johan Cruyff, dove la Juventus giocherà la prossima settimana nel ritorno dei sedicesimi.

Dove vedere Juventus-Barcellona

Juventus-Barcellona verrà trasmessa in esclusiva da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Football (203). Gli abbonati potranno seguirla in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la partita pagando 7,99 euro per il pass giornaliero. Qui invece trovate una guida completa per seguire in diretta Serie A, Serie B, Champions League e campionati esteri nel corso della stagione 2019/20.

Le probabili formazioni di Juventus-Barcellona

Juventus (4-3-3) Giuliani; Hyyrynen, Gama, Sembrant, Boattin; Rosucci, Caruso, Galli; Cernoia, Girelli, Aluko

Barcellona (4-3-3) Panos; Mapi Leon, Torrejon, Pereira, Leila; Aitana, Alexia, Patri; Mariona, Hansen, Hermoso