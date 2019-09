Le previsioni meteo per domani, giovedì 5 settembre

Giovedì la giornata inizierà con tempo sereno o poco nuvoloso in tutta Italia, mentre a partire dal pomeriggio peggiorerà in alcune zone: dovrebbe piovere al confine tra Lombardia e Trentino-Alto Adige e in provincia di Cuneo, di pomeriggio; poi intorno a Milano, nel verbanese, in provincia di Palermo e ancora in Trentino-Alto Adige, di sera; e infine su tutto il Nord-Ovest, di notte.

Le previsioni meteo per Roma

A Roma giovedì sarà una bella giornata, senza neanche una nuvola. Di sera e di mattina farà fresco, mentre durante il giorno la temperatura massima sarà di 31 gradi.

Le previsioni meteo per Milano

A Milano giovedì sarà nuvoloso per tutto il giorno, e con il passare delle ore le probabilità di pioggia aumenteranno: potrebbe piovere dalle 20 in poi.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.