La grande asta di cimeli cinematografici a Londra

Il 30 settembre e il primo ottobre prossimi si terrà a Londra una grande asta di cimeli fotografici, con più di 90o lotti provenienti da circa 300 film diversi. L’asta si svolgerà al cinema BFI IMAX di Londra, nei pressi della stazione di Waterloo, che nelle due settimane precedenti ospiterà anche una mostra con circa 250 oggetti tra quelli all’asta. L’asta è ricchissima e comprende abiti di scena, sceneggiature originali, bozzetti, pezzi di arredamento e molti altri cimeli che gli appassionati di cinema vorrebbero possedere.

Tra le tante cose che si possono comprare ci sono l’ascia usata da Jack Nicholson in Shining (valutata tra i 45mila e i 65mila euro), le scarpe Nike indossate da Tom Hanks in Forrest Gump (tra gli 8mila e i 10mila euro), la spada laser di Darth Maul in Star Wars Episodio I: La minaccia fantasma (tra i 32mila e i 52mila euro) e il biglietto dorato di Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato (tra i 5 e gli 8mila euro). Per vedere tutti gli oggetti messi all’asta potete consultare il catalogo completo a questo link.