Lazio-Roma in diretta TV e in streaming

Lazio-Roma è la prima partita della seconda giornata di Serie A in programma oggi. È il primo derby di Roma della stagione e si gioca alle 18 allo Stadio Olimpico, dove sono attesi oltre 50.000 spettatori. La Lazio si presenta al derby da favorita dopo la convincente vittoria per 3-0 contro la Sampdoria al debutto in campionato. La squadra di Simone Inzaghi è sembrata già in discreta forma. La Roma invece in estate ha cambiato molto e più della Lazio, a partire dal nuovo allenatore, il portoghese Paulo Fonseca. Nella prima giornata di campionato ha pareggiato 3-3 in casa contro il Genoa, mostrandosi brillante in attacco ma ancora poco solida in difesa.

Dove vedere Lazio-Roma

Il derby di Roma verrà trasmesso in esclusiva da Sky su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251. Gli abbonati potranno seguirlo in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la partita pagando 7,99 euro per il pass giornaliero.

Le partite delle prime due giornate di campionato si disputeranno sempre di sera. Gli orari tradizionali, con le partite distribuite tra il pomeriggio e le sere di sabato, domenica e lunedì, riprenderanno dalla terza giornata. Come l’anno scorso, Sky e Dazn si divideranno la trasmissione in esclusiva degli incontri. Qui invece trovate una guida completa per seguire in diretta Serie A, Serie B, Champions League e campionati esteri nel corso della stagione 2019/20.

Le probabili formazioni di Lazio-Roma

Lazio (3-5-2) Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile

Roma (4-2-3-1) Lopez; Zappacosta, Mancini, Fazio, Kolarov; Cristante, Pellegrini; Under, Zaniolo, Florenzi; Dzeko