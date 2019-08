Milan-Brescia in diretta TV e in streaming

Milan-Brescia è il primo anticipo della seconda giornata di Serie A in programma oggi. Si gioca stasera alle 18 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, dove sono attesi circa 50.000 spettatori. Il Milan ha iniziato la stagione con una sconfitta contro l’Udinese nella prima giornata che ha evidenziato le difficoltà nell’affrontare squadre schierate con un assetto più difensivo. Il nuovo allenatore, Marco Giampaolo, proverà a cambiare qualcosa nella formazione di stasera, anche se il Brescia dovrebbe affrontare la partita a viso aperto, nei limiti dei suoi mezzi. Non ci sarà Mario Balotelli, il quale deve ancora finire di scontare una squalifica di quattro giornate ereditata dalla passata stagione in Francia.

Dove vedere Milan-Brescia

Milan-Brescia sarà trasmessa in diretta e in esclusiva dalla piattaforma di streaming online Dazn, accessibile in abbonamento: il primo mese di iscrizione è gratuito, poi si pagano 9,99 euro mensili con rinnovo automatico che però si può annullare in qualsiasi momento.

Le partite delle prime due giornate di campionato si disputeranno sempre di sera. Gli orari tradizionali, con le partite distribuite tra il pomeriggio e le sere di sabato, domenica e lunedì, riprenderanno dalla terza giornata. Come l’anno scorso, Sky e Dazn si divideranno la trasmissione in esclusiva degli incontri. Qui invece trovate una guida completa per seguire in diretta Serie A, Serie B, Champions League e campionati esteri nel corso della stagione 2019/20.

Le probabili formazioni di Milan-Brescia

Milan (4-3-2-1) Donnarumma, Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez, Kessie, Bennacer, Paquetà; Suso, Calhanoglu; Piatek

Brescia (4-3-1-2) Joronen; Sabelli, Chancellor, Cistana, Martella; Bisoli, Tonali, Dessena; Spalek; Ayé, Donnarumma

***

Il Post ha un’affiliazione con Dazn e ottiene un piccolo ricavo se decidete di provare il servizio di streaming partendo dai link di questa pagina.