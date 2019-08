Sorteggi di Europa League, le cose da sapere

I sorteggi della fase a gironi di UEFA Europa League — il secondo torneo continentale per squadre di club — sono in programma oggi alle 13 al Grimaldi Forum di Montecarlo, dove ieri si sono svolti i sorteggi di Champions League. Parteciperanno 42 squadre europee distribuite in quattro fasce stabilite dal ranking UEFA. Ciascuno dei dodici gironi sarà composto da una squadra per ogni fascia. La Serie A italiana sarà rappresentata soltanto da due squadre, la Roma e la Lazio, dopo l’eliminazione ai playoff del Torino, che in precedenza aveva sostituito il Milan, escluso dalla competizione lo scorso giugno.

La finale di questa edizione di Europa League si terrà il 27 maggio 2020 allo Stadion Energa Gdańsk di Danzica, in Polonia. La vincitrice otterrà la qualificazione di diritto alla fase a gironi della prossima UEFA Champions League e verrà inserita nella prima fascia dei sorteggi, come capitato quest’anno al Chelsea. La vincitrice riceverà inoltre circa 17 milioni di euro in premio, senza contare i diritti televisivi e le altre entrate generate dal torneo nel corso della stagione.

Le regole dei sorteggi di Europa League

Ai gironi non si possono affrontare squadre provenienti dallo stesso campionato, né si possono affrontare tra loro club provenienti da Russia e Ucraina su disposizione della UEFA in materia di sicurezza. I coefficienti dei club che hanno determinato la composizione delle fasce sono stati calcolati in base ai risultati raggiunti nelle precedenti cinque stagioni.

1ª fascia

🇪🇸 Siviglia

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Arsenal

🇵🇹 Porto

🇮🇹 Roma

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Manchester United

🇺🇦 Dynamo Kiev

🇹🇷 Besiktas

🇨🇭 Basilea

🇵🇹 Sporting CP

🇷🇺 CSKA Mosca

🇩🇪 Wolfsburg

🇮🇹 Lazio

2ª fascia

🇳🇱 PSV Eindhoven

🇷🇺 Krasnodar

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Celtic Glasgow

🇩🇰 Copenaghen

🇵🇹 Braga

🇧🇪 Gent

🇩🇪 Borussia Mönchengladbach

🇨🇭 Young Boys Berna

🇰🇿 Astana

🇧🇬 Ludogorets Razgrad

🇨🇾 APOEL Nicosia

🇩🇪 Eintracht Francoforte

3ª fascia

🇫🇷 Saint-Étienne

🇦🇿 Qarabag

🇳🇱 Feyenoord

🇪🇸 Getafe

🇪🇸 Espanyol

🇸🇪 Malmö

🇷🇸 Partizan Belgrado

🇧🇪 Standard Liège

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Wolverhampton

🇫🇷 Rennes

🇳🇴 Rosenborg

🇹🇷 Istanbul Basaksehir

3ª fascia

🇳🇱 AZ Alkmaar

🇵🇹 Vitória

🇹🇷 Trabzonspor

🇺🇦 Olexandriya

🇱🇺 Dudelange

🇦🇹 LASK Linz

🇦🇹 Wolfsberg

🇸🇰 Slovan Bratislava

🇨🇭 Lugano

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Rangers Glasgow

🇷🇴 CFR Cluj

🇭🇺 Ferencváros

Altre informazioni sul torneo

La prima giornata dei gironi è in programma giovedì 19 settembre, l’ultima il 12 dicembre. I 48 club qualificati alla fase a gironi riceveranno 2,92 milioni di euro ciascuno. Per ogni partita sono inoltre previsti dei bonus in base alle prestazioni: 570.000 euro per una vittoria e 190.000 euro per un pareggio. Gli importi non distribuiti in caso di parità saranno raccolti e ridistribuiti tra le squadre partecipanti con quote proporzionali alle prestazioni. Alle qualificate ai sedicesimi di finale spetterà un premio di 500.000 euro. Le vincenti dei gironi riceveranno inoltre un bonus di 1 milione di euro, mentre le seconde 500.000 euro.

Nel corso della cerimonia di Montecarlo sarà anche consegnato il premio UEFA al miglior giocatore della passata edizione di Europa League: si contendono il premio Olivier Giroud, Eden Hazard e Luka Jovic. Qui tutte le informazioni e link per seguire in diretta i sorteggi della fase a gironi di Europa League.