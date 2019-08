I sorteggi di Champions League in diretta TV e in streaming

Questa sera a partire dalle 18 verranno sorteggiati gli otto gironi di UEFA Champions League, il torneo più ambito del calcio europeo. Delle 32 squadre presenti nelle urne del sorteggio, 26 hanno ottenuto la qualificazione diretta tramite i loro campionati. Le altre 6 si sono qualificate tramite gli spareggi giocati nell’ultima settimana. La Serie A italiana sarà rappresentata da quattro squadre, tutte qualificate direttamente: Juventus, Napoli, Inter e Atalanta. Quest’ultima è alla prima partecipazione della sua storia. La finale di questa edizione di Champions League si terrà il 30 maggio 2020 allo Stadio Olimpico Atatürk di Istanbul, l’impianto che ospitò la storica finale vinta nel 2005 in rimonta dal Liverpool contro il Milan. Il Liverpool, peraltro, è la detentrice.

Dove vedere i sorteggi

I sorteggi di Champions League verranno trasmessi in diretta dal sito della UEFA, raggiungibile da qui. In Italia saranno trasmessi in chiaro da Mediaset, che quest’anno tornerà a trasmettere una partita a settimana. Mediaset trasmetterà la cerimonia a partire dalle 17.50 su Italia 1 e tramite il sito del canale, raggiungibile da qui. Le altre emittenti che trasmetteranno i sorteggi in diretta in Italia sono Sky ed Eurosport. Sky li trasmetterà su Sky Sport 24 (canale 200) e Sky Sport Football (canale 203) o in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now Tv. Eurosport li trasmetterà invece su Eurosport 1, canale compreso nell’offerta Eurosport Player, Sky Sport e dal primo agosto anche su Dazn.

