Torino-Wolverhampton in TV e in streaming

Torino-Wolverhampton è l’andata dei playoff di UEFA Europa League. Si gioca stasera alle 21 allo Stadio Olimpico Grande Torino. È l’ultimo turno preliminare del torneo: le vincenti si qualificheranno alla fase a gironi e riceveranno in premio dalla UEFA circa 4 milioni di euro. Torino-Wolverhampton è probabilmente il playoff più competitivo fra tutti quelli in programma, nonché l’unico in cui si affrontano squadre provenienti da due dei cinque maggiori campionati europei. Il Torino di Walter Mazzari si è qualificato all’Europa League grazie all’esclusione del Milan, dopo aver concluso l’ultimo campionato all’ottavo posto. Il Wolverhampton di Nuno Espirito Santo, invece, ha raggiunto l’Europa League concludendo al settimo posto la Premier League da neo-promossa. Per la squadra inglese gioca l’ex centravanti del Milan Patrick Cutrone.

Dove vedere Torino-Wolverhampton

La partita verrà trasmessa da Sky su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Football (203) e Sky Sport 251: gli abbonati potranno seguirla in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Torino-Wolverhampton sarà trasmessa anche in chiaro sul digitale terrestre da TV8 e in streaming sul sito del canale. Qui invece trovate una guida completa per seguire in diretta Serie A, Serie B, Champions League e campionati esteri nel corso della stagione 2019/20.

Le probabili formazioni di Torino-Wolverhampton

Torino (3-5-2) Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Meité, Baselli, Berenguer, Ansaldi; Belotti, Zaza

Wolverhampton (3-5-2) Rui Patricio; Bennett, Coady, Boly; Doherty, Dendoncker, Neves, Moutinho, Castro; Jimenez, Jota