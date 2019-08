Meteo: le previsioni del tempo per domani, giovedì 22 agosto

Milano È uno di quei giorni in cui forse sarà il caso di uscire con l’ombrello, anche se potrebbe diventare uno di quei giorni in cui si torna a casa la sera senza aver dovuto usare l’ombrello.

Si vede bene dalle cartine qui sotto: domani, più si sarà a nord e più sarà probabile aprire la finestra e vedere nuvole, uscire di casa e trovare piogge e temporali. Più si scenderà verso sud e più il tempo sarà buono: al centro ci sarà cielo sereno o poco nuvoloso, fatta eccezione per qualche possibile pioggia in Sardegna e sulla dorsale appenninica; al sud, invece, bel tempo tutto il giorno.

