Meteo: le previsioni per domani, mercoledì 21 agosto

Domani sarà un’altra giornata di cielo grigio sulle aree alpine, con possibili piogge e temporali. Sulle restanti aree del Nord il tempo sarà invece migliore: è previsto un cielo nuvoloso, ma non dovrebbe piovere. Sarà nuvoloso anche sulle aree appenniniche del Centro, con deboli e locali rovesci nel pomeriggio. Sulle aree costiere è previsto invece bel tempo. Ci sarà in generale bel tempo anche al Sud, fatta eccezione per le aree interne e montuose, dove potrebbe piovere.

Milano

Ci saranno temperature un po’ più basse rispetto a oggi, con possibili temporali nel tardo pomeriggio e in serata.

Roma

Bel tempo, sole, niente nuvole e temperature non troppo alte.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.