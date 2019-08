Cosa c’è stasera in tv

Non è che la televisione faccia di tutto per non farvi sentire gli-unici-rimasti-a-casa, questa sera. Cose nuove ce ne sono poche – anzi, è una di quelle serate piene di repliche di programmi vecchi (del 2016, in un caso) – ma qualche film che magari avrete voglia di vedere insieme al vostro ventilatore potrebbe esserci. C’è Latin Lover, di Cristian Comencini, una commedia adatta a una serata di agosto, oppure ci sono Moll Flanders – tratto da un libro di Daniel Defoe con un titolo troppo lungo per scriverlo qui – e La scomparsa di Patò, tratto da un libro di Camilleri.

Rai 1

21.25 – Grand Tour – Garda Dolomiti

Una puntata del “grand tour” estivo di Linea Verde, dedicata ai posti tra Riva del Garda e San Candido.

Rai 2

21.20 – Tutta la verità su mia madre

Film tedesco del 2014 su una commissaria di polizia che scopre che la donna sulla cui morte sta indagando è sua madre, scomparsa 30 anni prima.

Rai 3

21.05 – Latin lover

Film del 2015 di Cristina Comencini, con Virna Lisi, Valeria Bruni Tedeschi, Angela Finocchiaro, Francesco Scianna e Neri Marcorè. È ambientato in un piccolo paese dove si celebra il decimo anniversario della morte di un famoso attore, che ha avuto quattro figlie da donne diverse e di diverse nazionalità. Una delle figlie raduna le altre, e insieme ricordano il padre. È l’ultimo film di Lisi, che morì poco dopo la fine delle riprese.

Rete 4

21.29 – Una 44 Magnum per l’ispettore Callaghan

Poliziesco del 1973 diretto da Michael Cimino e interpretato da Clint Eastwood. In questo film, il secondo capitolo della serie, l’ispettore Callaghan viene esonerato dal servizio per i suoi metodi violenti. I cattivi sono quattro poliziotti che ce l’hanno con il sistema giudiziario e si sono messi in testa di uccidere i criminali.

Canale 5

21.25 – Rosamund Pilcher: un piacevole imprevisto

Nuova puntata della serie tv ispirata ai romanzi di Rosamund Pilcher.

Italia 1

21.20 – Chicago Med

Tre nuovi episodi della terza stagione della serie che racconta le vicende dei medici di un importante ospedale di Chicago, il Chicago Medical Center.

La7

21.15 – Moll Flanders

È un film tratto da un libro di Daniel Defoe che ha un titolo meno sintetico della sua versione cinematografica: si chiama Le fortune e sfortune della famosa Moll Flanders, ecc. Che nacque a Newgate, e durante una vita di continui cambiamenti per una sessantina d’anni dopo l’infanzia, fu per dodici anni prostituta, cinque volte moglie (compresa una volta con suo fratello), dodici anni ladra, otto anni delinquente deportata in Virginia; [sì, state ancora leggendo il titolo del libro] alla fine divenne ricca, visse onestamente e morì pentita. Trascritto dalle sue memorie.

Flora è una bambina che vive in un orfanotrofio nella Londra del Settecento. Un giorno arriva un uomo di nome Hibbie che dice di aver conosciuto sua madre, di essere venuto per portarla via dall’orfanotrofio e di volerla portare oltreoceano nella casa di una ricca benefattrice. Durante il viaggio, prima in carrozza e poi in nave, Hibbie legge a Flora la storia di Moll Flanders, sua madre, una donna ribelle.

TV8

21.35 – X Factor – Il sogno

Una raccolta dei momenti passati di tutte le stagioni di X Factor andate in onda finora. Quest’anno ci sarà il meglio delle audizioni del 2016.

Ve li ricordate? 🤔

Ritornano domani per farvi rivivere il sogno di X Factor 📺 pic.twitter.com/NoWvHRm3Yu — TV8 (@TV8it) August 8, 2019

Nove



21.10 – Fratelli di Crozza

Anche qui una raccolta dei momenti migliori dello show comico condotto da Maurizio Crozza.

Rai 4

21.15 – Need for speed

Film d’azione del 2014, adattamento cinematografico della popolare serie di videogiochi omonima, il cui nome è una citazione del film Top Gun. Ci sono automobili molto veloci e corse, ma anche una storia di vendetta.

Rai Movie

21.10 – La scomparsa di Patò

Film del 2010 tratto dall’omonimo romanzo di Andrea Camilleri e ambientato a Vigata. Durante la recita del Venerdì Santo, il ragioniere Antonio Patò scompare. La moglie si rivolge al delegato di pubblica sicurezza Ernesto Bellavia che si trova affiancato nelle indagini dal maresciallo dei carabinieri Paolo Giummaro.

Sky



Sky Cinema 2

21.15 – Quasi famosi