L’amichevole della Juventus a Villar Perosa in TV e in streaming

La Juventus giocherà oggi pomeriggio alle 17 la sua tradizionale amichevole estiva contro la Juventus Primavera al campo sportivo di Villar Perosa, vicino Pinerolo, vecchia sede di allenamenti e ritiri estivi del club. L’amichevole “in famiglia” è anche la penultima amichevole estiva della Juventus prima dell’inizio del campionato: sabato sera giocherà l’ultima allo stadio Nereo Rocco di Trieste contro la Triestina. Per i tifosi oggi sarà l’occasione di vedere per la prima volta dal vivo la squadra del nuovo allenatore Maurizio Sarri e i nuovi acquisti De Ligt, Rabiot e Danilo, dati come probabili titolari. Ci sarà anche il ritorno in squadra di Buffon dopo l’anno passato in Francia al Paris Saint-Germain.

Dove vedere Juventus A-Juventus B

L’amichevole della Juventus a Villar Perosa verrà trasmessa da Sky su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251 e in streaming tramite le piattaforme online Sky Go e Now TV. Si potrà vedere anche sul canale tematico Juventus TV. Il pre partita verrà trasmesso in diretta sulla pagina ufficiale di Facebook.

Le probabili formazioni

Juventus A (4-3-3) Buffon; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Ramsey, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Ronaldo