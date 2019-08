Danilo è il nuovo terzino della Juventus

La Juventus ha acquistato dal Manchester City il terzino destro brasiliano Danilo Luiz da Silva. Nell’operazione rientra anche Joao Cancelo, terzino portoghese che lascia la Juventus dopo una sola stagione per fare il percorso inverso verso il Manchester City. Oltre a Danilo, il City darà alla Juventus anche circa 30 milioni di euro. Danilo era a Manchester dal 2017, anno in cui la squadra di Pep Guardiola lo comprò dal Real Madrid per circa 40 milioni di euro. Nei due anni passati in Inghilterra ha vinto due Premier League consecutive, che ha aggiunto ai campionati vinti in Spagna e in Portogallo con Real Madrid e Porto, le altre due squadre europee per la quali ha giocato.

Danilo ha 28 anni e come terzino destro ha caratteristiche più difensive rispetto a quelle di Joao Cancelo, un terzino noto invece per spingersi molto in attacco entrando spesso nella fase offensiva. Al Real Madrid, Danilo era la riserva di Dani Carvajal mentre al City, dopo il primo anno di ambientamento, nell’ultima stagione è stato fermo a lungo per un infortunio alla caviglia. L’aver giocato per Guardiola negli ultimi due anni potrà essergli d’aiuto nell’ambientamento nella nuova Juventus di Maurizio Sarri, data la condivisione di alcuni principi di gioco fra i due allenatori. È inoltre compagno di nazionale dell’altro terzino brasiliano della Juventus, Alex Sandro, che gioca a sinistra.