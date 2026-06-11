I posti a bordo campo alle partite dei Knicks sono pieni di facce note

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Se il regista Spike Lee è una presenza fissa alle partite dei New York Knicks – tanto da poterlo definire l’archetipo del tifoso dei Knicks e da aver speso negli anni milioni di dollari per tifarli – negli ultimi giorni, complice il grandissimo successo della squadra di basket nelle finali di NBA, nei posti a bordo campo del Madison Square Garden si sono viste molte più facce note del solito.

I Knicks non raggiungevano le finali da 27 anni e non vincono un titolo di NBA dal 1973, ma ora ci sono molto vicini, soprattutto dopo la storica rimonta di stanotte. Oltre a Spike Lee, ovviamente, durante le partite dell’8 e del 10 giugno sono stati fotografati tra il pubblico gli attori Timothée Chalamet, Ben Stiller e Jerry Seinfeld, ex cestisti come Patrick Ewing e Larry Johnson e presenze ancora più eccezionali come la cantante Taylor Swift.

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Spesso durante le partite vengono proiettate le immagini delle celebrità sul maxischermo, che ricevono applausi. È stato invece fischiato Donald Trump, newyorkese e tifoso di vecchia data, che l’8 giugno ha seguito la partita da un box riservato con il proprietario della squadra. La stessa sera c’era anche il sindaco di New York Zohran Mamdani, altro noto tifoso dei Knicks (l’anno scorso aveva usato i colori della squadra per l’identità grafica della sua campagna elettorale) che ha detto di aver pagato mille dollari per il suo posto. È pure poco, visto che molti biglietti sono stati venduti a decine di migliaia di dollari.