Gli scontri all’aeroporto di Hong Kong

Ci sono stati scontri tra polizia e manifestanti pro-democrazia all’interno dell’aeroporto internazionale di Hong Kong, dopo che – per il secondo giorno consecutivo – i manifestanti contro il governo locale avevano occupato il terminal delle partenze.

Un primo gruppo di agenti in uniforme è entrato in aeroporto nel pomeriggio: i manifestanti hanno reagito al loro ingresso con puntatori laser (come avevano fatto nella grande manifestazione di qualche giorno fa) e urlando loro «Restituite l’occhio», in solidarietà con una donna che è stata gravemente ferita a un occhio durante una delle manifestazioni.

Al primo gruppo di agenti si è sostituita una squadra antisommossa, che ha tentato di entrare nella struttura usando spray al peperoncino e manganelli. I manifestanti hanno velocemente costruito delle barricate: ne sono seguiti violenti scontri e diversi arresti.

Circola molto un video che mostra un manifestante sottrarre un manganello a un agente e tentare di usarlo contro di lui. L’agente risponde estraendo la pistola e puntandola contro il manifestante.

A police officer in Hong Kong pulled his revolver on protesters who had taken his baton and begun hitting him with it.

Read the latest on the clashes between police and protesters at Hong Kong airport here: https://t.co/DuM0ULevvJ pic.twitter.com/FRuu0BkhQx

— Sky News (@SkyNews) August 13, 2019