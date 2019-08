Atletico Madrid-Juventus in TV e in streaming

Atletico Madrid-Juventus è la partita conclusiva del torneo estivo International Champions Cup, che si è svolto nelle ultime settimane tra Nord America, Europa e Asia. L’amichevole si gioca stasera alle 18 alla Friends Arena di Stoccolma, in Svezia. Nelle precedenti partite giocate nel torneo estivo, la Juventus ha perso contro il Tottenham e vinto ai rigori contro l’Inter. L’Atletico Madrid invece ha vinto 7-3 contro il Real Madrid e 1-0 contro il Chivas Guadalajara.

Dove vedere Atletico Madrid-Juventus

Atletico Madrid-Juventus sarà trasmessa in diretta da Sportitalia sul canale 60 del digitale terreste o in streaming dal sito, raggiungibile da qui. I possessori di un televisore con HBBTV, la piattaforma europea per le connect-TV, potranno seguirla anche in alta definizione. Qui invece trovate una guida completa per seguire in diretta Serie A, Serie B, Champions League e campionati esteri nel corso della stagione 2019/20.

Le probabili formazioni di Atletico Madrid-Juventus

Juventus (4-3-3) Szczesny; De Sciglio, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Ronaldo, Mandzukic, Bernardeschi

Atletico Madrid (4-4-2) Oblak; Trippier, Savic, Hermoso, Lodi, Joao Felix, Saul, Koke, Lemar, Sanabria, Morata