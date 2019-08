Meteo: le previsioni per domani, venerdì 9 agosto

Le previsioni meteo per venerdì dicono che finalmente tornerà il sereno anche nelle regioni del Nord, dove nei giorni scorsi c’è stato un tempo costantemente instabile, soprattutto nel Nord-Est e in particolare in Trentino-Alto Adige. Venerdì, invece, non pioverà in nessuna regione: ci saranno nuvole passeggere al Nord e al Sud, di mattina, ma per la gran parte della giornata sarà sereno più o meno ovunque.

Le previsioni meteo per Milano

A Milano venerdì sarà una giornata nuvolosa di mattina, ma poi il tempo si schiarirà e sarà sereno per tutta la sera, giusto in tempo per permettervi di uscire e scaricare lo stress da fine della settimana lavorativa. La temperatura massima sarà di 34 gradi, la minima di 23.

Le previsioni meteo per Roma

A Roma la giornata di venerdì sarà serena a tutte le ore, da mattina a sera. La temperatura massima raggiungerà i 35 gradi, ma di sera e di mattina ce ne saranno dieci in meno.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.