Matteo Salvini ha detto che nelle prossime ore darà l’autorizzazione allo sbarco dei migranti a bordo della nave Gregoretti

In un video pubblicato sulla sua pagina Facebook, il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha detto che nelle prossime ore darà «l’autorizzazione allo sbarco» in Italia dei migranti a bordo della nave Gregoretti, e che i 116 migranti attualmente a bordo dell’imbarcazione andranno in cinque paesi – Germania, Francia, Irlanda, Lussemburgo e Portogallo – e in alcune strutture dei vescovi italiani.

La nave Gregoretti della Guardia costiera è bloccati da giorni nel porto di Augusta, in Sicilia, per ordine del governo. A bordo ci sarebbero anche alcuni casi di scabbia, accertati venerdì scorso quando un gruppo di medici è salito in tutta fretta a bordo dell’imbarcazione per visitare i migranti. La Gregoretti non è una nave di soccorso e non è attrezzata per ospitare così tante persone contemporaneamente e tanto meno per prendersene cura efficacemente. I migranti sono a bordo della nave dal 26 luglio.