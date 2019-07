Fotofinish

Il Tour de France, che è finito ieri con la vittoria di Egan Bernal, è bello da guardare e da fotografare, soprattutto per i tifosi ai lati della strada, o quando all’ultima tappa si arriva a Parigi e ci sono i corridori sugli Champs-Élysées al tramonto, con l’Arco di Trionfo a fare da sfondo, come in una delle immagini sportive migliori della settimana. Tra i migliori in generale c’è poi Federica Pellegrini, che ha vinto la medaglia d’oro nei 200 metri stile libero ai Mondiali di nuoto di Gwangju in Corea del Sud, diventando campionessa del mondo di specialità a quasi 31 anni e per la quarta volta in carriera. Poi un po’ di immagini dai Giochi Panamericani di Lima, in Perù, compresi insoliti momenti sgraziati di ginnaste; Theresa May a una partita di cricket il suo primo giorno da ex prima ministra britannica e il centrocampista Daniele De Rossi a guardare una partita del Boca Juniors, la sua nuova squadra di calcio.