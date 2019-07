Il Tour de France e chi lo guarda passare

Tra pochi giorni finirà il Tour de France, il più importante evento ciclistico al mondo, e questi pochi giorni che restano saranno molto interessanti. Perché è ancora tutto apertissimo nella sfida per la maglia gialla, quella indossata dal primo della classifica principale. Fin qui nelle prime posizioni della classifica c’è stata una sorta di «gioco delle scale e dei serpenti», con posizioni e distacchi che sono spesso cambiati e nelle tappe alpine dei prossimi giorni – da giovedì in poi – ci saranno almeno cinque corridori con concrete possibilità di prendersi la maglia gialla. Ora è indossata dal francese Julian Alaphilippe, che ha un paio di minuti di vantaggio su questi cinque avversari, ma che in salita va un po’ meno bene di loro (e nei prossimi giorni ci sarà tanta salita). Nell’attesa di vederlo finire – tutti i pomeriggi da qui a sabato, su Rai Due o Eurosport – le foto più belle scattate fin qui al Tour: a chi lo corre, a chi lo guarda passare e a cosa succede tutto intorno.