La presentazione di Daniele De Rossi al Boca Juniors in diretta streaming

Daniele De Rossi verrà presentato questa sera alla Bombonera di Buenos Aires come nuovo giocatore del Boca Juniors, squadra argentina con la quale ha firmato un contratto della durata di una stagione. De Rossi è a Buenos Aires da giovedì scorso e si sta allenando con la squadra di Gustavo Alfaro dalla scorsa settimana. La presentazione si terrà oggi quando a Buenos Aires saranno le quattro del pomeriggio e in Italia le nove di sera presso la sala Juan de Dios Filiberto della Bombonera. Oltre a De Rossi saranno presenti il direttore sportivo Nicolas Burdisso – ex difensore di Inter e Roma – e il presidente del club Daniel Angelici.

Domenica notte il Boca Juniors ha giocato la prima partita di campionato, pareggiando 0-0 in casa contro l’Huracan. De Rossi era presente in tribuna e – stando alle parole dell’allenatore Gustavo Alfaro – potrebbe esordire il prossimo 14 agosto nella partita di Copa Argentina contro l’Almagro. Il debutto in campionato è invece atteso per il 18 nella partita in casa contro l’Aldosivi.

Dove vedere la presentazione di De Rossi

La presentazione sarà trasmessa in diretta sia dal canale ufficiale YouTube del Boca Juniors, raggiungibile da qui, sia dalla pagina Facebook del club, qui. In Italia verrà seguita da Sky Sport all’interno di Sky Sport 24.