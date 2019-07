Federica Pellegrini ha vinto la medaglia d’oro nei 200 stile libero ai Mondiali di nuoto

La nuotatrice italiana Federica Pellegrini ha vinto la medaglia d’oro nei 200 metri stile libero ai Mondiali di nuoto di Gwangju in Corea del Sud, diventando campionessa del mondo di specialità a quasi 31 anni e per la quarta volta in carriera (2009, 2011, 2017, 2019). Pellegrini ha concluso la finale davanti all’australiana Ariarne Titmus e alla svedese Sarah Sjostrom, che a fine gara ha avuto un malore a bordo vasca. Per l’Italia è la terza medaglia d’oro ai Mondiali di Gwangju dopo le vittorie di Simona Quadarella nei 1500 stile libero e Gregorio Paltrinieri negli 800.