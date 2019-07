Gregorio Paltrinieri ha vinto la medaglia d’oro negli 800 stile libero ai Mondiali di nuoto

Il nuotatore italiano Gregorio Paltrinieri ha vinto la medaglia d’oro negli 800 metri stile libero ai Mondiali di nuoto di Gwangju in Corea del Sud. In vasca Paltrinieri ha preceduto il norvegese Henrik Christiansen e il francese David Aubry, ottenendo anche il record europeo di specialità. Per l’Italia è la seconda medaglia d’oro ai Mondiali di Gwangju dopo quella vinta martedì da Simona Quadarella nei 1500 stile libero.