Simona Quadarella ha vinto la medaglia d’oro nei 1500 stile libero ai Mondiali di nuoto

La nuotatrice italiana Simona Quadarella ha vinto la medaglia d’oro nei 1500 metri stile libero ai Mondiali di nuoto di Gwangju in Corea del Sud. In una finale disputata senza la grande favorita, la statunitense Katie Ledecky, assente per indisposizione, Quadarella ha vinto concludendo davanti alla tedesca Sarah Kohler e alla cinese Wang Jianjiahe. Ha inoltre stabilito il nuovo record italiano nella specialità che apparteneva ad Alessia Filippi. Quadarella è romana, ha vent’anni ed è una delle più grandi promesse del nuoto italiano. L’oro vinto a Gwangju è il primo ottenuto ai Mondiali: due anni fa a Budapest vinse il bronzo nella stessa specialità.