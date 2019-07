Le previsioni meteo per lunedì 29 luglio

A Milano le temperature saliranno fino ai 30 gradi già nel mattino, per rimanerci fino alla sera.

Le temperature saranno in generale aumento un po’ dappertutto.

Dopo giorni di piogge e maltempo, lunedì dovrebbe tornare il bel tempo su gran parte dell’Italia. Faranno eccezione le zone a ridosso delle Alpi e degli Appennini, al nord, e le regioni tirreniche e la Puglia al sud. In serata le condizioni miglioreranno un po’ ovunque. Attenzione al mare in Sardegna, che sarà molto mosso al mattino.

