Cosa c’è stasera in TV

È la serata giusta per guardare la TV se state seguendo una delle tante serie che andranno in onda stasera: The Resident, Squadra speciale Cobra 11, Rosy Abate e Chicago Fire. Su Rete 4 invece c’è la seconda puntata del nuovo programma dedicato agli sportivi condotto da Giampiero Mughini. Mentre se avete voglia di un bel film su Rai Movie trovate Mine vaganti di Ferzan Özpetek (2010), in cui ha avuto un bel ruolo Ilaria Occhini, morta a 85 anni domenica 21 luglio, che le valse il premio David di Donatello per la migliore attrice non protagonista.

Rai Uno



21.25 – The Resident

Due nuovi episodi della prima stagione di una serie televisiva statunitense che in Italia è stata già trasmessa da Fox e che intanto è arrivata alla sua terza stagione. Racconta di due medici e di un’infermiera che scoprono le attività pericolose e illecite di alcuni loro rinomati colleghi.

Rai Due



21.20 – Squadra speciale Cobra 11

Nuovi episodi della quinta stagione della serie tv tedesca che parla di una squadra della polizia autostradale composta principalmente da due poliziotti: uno è lo stesso da 21 stagioni, l’altro è cambiato molte volte.

Insieme a Paul, Semir cerca di liberare i suoi cari da dei pericolosi criminali 🚓 Appuntamento questa sera alle 21.20 su #RAI2 con “Squadra Speciale Cobra 11” pic.twitter.com/sNWPVw0PDi — Rai2 (@RaiDue) July 23, 2019

Rai Tre



21.20 – La corte

Film francese che ha per protagonista un temuto presidente della Corte d’assise che ritrova tra i membri della giuria di un processo una donna amata in passato.

Rete 4



21.30 – Quelli della Luna

Seconda puntata di un nuovo programma condotto da Giampiero Mughini durante il quale racconterà vite e vittorie di alcuni grandi sportivi. Lui l’ha presentato così: «Lo sbarco sulla Luna di 50 anni fa non è solo un saporito, tempestivo e originale romanzo popolare. È la più grande impresa sportiva di sempre. Per me Neil Armstrong e Buzz Aldrin sono atleti magnifici, capaci di fare la Storia come Maradona, come Tyson, come Mennea, come Cristiano Ronaldo… Io di campioni adamantini come quei due astronauti ne ho visti eccome: campioni lunari, non terrestri; campioni lunatici, con la Luna di traverso; campioni dalla Luna piena e la vita da star; e campioni che della Luna hanno scoperto l’altra metà, quella nera del buio». Tra quelli di cui si parlerà stasera ci sono il tennista Roberto Palpacelli, l’attaccante Cristiano Ronaldo, il nuotatore Michael Phelps, il ciclista Marco Pantani ma anche Mario Balotelli, Christian Vieri, Andre Agassi, Alberto Tomba e Mike Tyson.

In prima serata su @rete4 nuovo appuntamento con #QuelliDellaLuna e #GiampieroMughini

Tra i protagonisti della puntata #RobertoPalpacelli, ex astro nascente del tennis italiano https://t.co/UlGpx12mtk — QuiMediaset (@QuiMediaset_it) July 23, 2019

Canale 5



21.17 – Rosy Abate

L’ultima puntata di una miniserie spinoff di Squadra antimafia, andata in onda per la prima volta nell’autunno 2017. Rosy Abate è la potente capofamiglia mafiosa di Squadra Antimafia che a un certo punto finge la propria morte per poter cambiare vita nascondendosi in Liguria. La miniserie racconta di questa nuova umile vita della ex boss, che ovviamente non riesce a scappare del tutto dal suo passato.

Italia Uno



21.20 – Chicago Fire

Altri episodi della serie tv di NBC sul dipartimento dei vigili del fuoco di Chicago, con Jesse Spencer e Taylor Kinney.

La 7

20.30 – In onda

Programma di approfondimento e attualità condotto da David Parenzo e Luca Telese.

Qualche idiota del web pensa di intimidirmi o mettermi alla gogna? Sara’ fatto! Gli inviati di @InOndaLa7 sono già al lavoro. Martedì ne parleremo su #la7 spiegando la vergognosa campagna politica che c’è dietro! Prima di tutto i fatti. Poi i commenti. pic.twitter.com/juWz4AJUJZ — David Parenzo (@DAVIDPARENZO) July 21, 2019

Tv8



21.35 – Il pesce innamorato

Commedia del 1999 di Leonardo Pieraccioni, che interpreta uno falegname che scrive da sempre racconti per bambini: a un certo punto una casa editrice gli pubblica un libro facendolo diventare uno scrittore di successo. Nel frattempo incontra una donna, si innamorano, si allontanano per diversi mesi, poi si rincontrano e lei si sta per sposare e ha un figlio che non è certa di chi sia: per sapere come finisce vi toccherà vedere tutto il film.

Nove



21.30 – In the Name of the King

Film fantasy che racconta di un contadino che si trova a combattere contro delle specie di mostri (Krug) guidati da un mago, che gli hanno ucciso il figlio e rapito la moglie.

Rai Cinque



21.15 – In solitario

Film su uno skipper cinquantenne che ha l’occasione di sostituirne un altro per un’importante regata in giro per il mondo. Dopo essersi fermato per riparare la sua imbarcazione a Capo Verde scopre di avere a bordo un adolescente e sceglie di proseguire con lui il viaggio nonostante il rischio di essere squalificato.

Rai Movie



21.05 – Mine Vaganti

Film di Ferzan Özpetek ambientato in Puglia, con Riccardo Scamarcio, Alessandro Preziosi, Nicole Grimaudo, Elena Sofia Ricci, Lunetta Savino, Ennio Fantastichini e Ilaria Occhini. Parla delle difficoltà di dichiararsi gay in una famiglia molto conservatrice e i protagonisti sono due fratelli, interpretati da Scamarcio e Preziosi.

Sky



Sky Cinema Uno

Ant-Man And The Wasp

Sky Cinema Due

Fa’ la cosa giusta