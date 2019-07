È morta l’attrice Ilaria Occhini, aveva 85 anni

Sabato è morta a Firenze l’attrice Ilaria Occhini, interprete di numerosi film, serie tv e spettacoli teatrali: aveva 85 anni. Nipote da parte di madre dello scrittore Giovanni Papini, aveva cominciato a recitare nel film Terza liceo del 1954, quando aveva 20 anni. Successivamente aveva lavorato con il regista Luchino Visconti in teatro. Gli ultimi film in cui ha recitato sono stati Mine vaganti di Ferzan Özpetek (2010), Tutti al mare di Matteo Cerami (2011) e Una famiglia perfetta di Paolo Genovese (2012). Dal 2005 al 2013 era in tv nella serie Provaci ancora prof!, nel ruolo della madre della protagonista interpretata da Veronica Pivetti. Era sposata con lo scrittore Raffaele La Capria, che ha 96 anni.