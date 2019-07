I film e le serie tv Marvel dei prossimi anni

Sabato, durante il Comic-Con di San Diego, il più importante evento al mondo per quanto riguarda i film, le serie tv e i fumetti fantasy, di fantascienza o di supereroi, Disney ha fatto numerosi annunci sui prossimi film (e le prossime serie tv) dell’universo cinematografico Marvel. Con Spider-Man: Far From Home, nei cinema dal 10 luglio, si è chiusa la cosiddetta “Fase 3”, iniziata con Capitan America: Civil War: a maggio dell’anno prossimo inizierà la “Fase 4”. Ieri sono stati annunciati i titoli di cinque nuovi film e cinque serie tv con le date di uscita da qui alla fine del 2021. Sono poi stati citati, senza molti dettagli, cinque altri progetti che arriveranno successivamente e un ultimo film o serie tv con un nuovo personaggio.

I dettagli che si sanno finora su ciascuna produzione sono nelle didascalie delle immagini.

I film di cui sappiamo ancora poco

Alla fine della presentazione a San Diego Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, ha detto di non aver abbastanza tempo per parlare di altre produzioni in programma per il 2022 e oltre, ma ha anticipato che sono in preparazione anche Black Panther 2, Guardiani della Galassia, Vol. 3, Captain Marvel 2, qualcosa di nuovo sui Fantastici Quattro e qualcos’altro sui mutanti (i protagonisti della saga degli X-Men, che sono sempre personaggi di Marvel) e sui mutanti che compaiono nell’universo cinematografico Marvel degli Avengers.

Feige ha però citato un ulteriore produzione, di cui non si conosce la data di uscita, e che rappresenta la più grossa novità annunciata ieri. Se ne sa già interprete principale e titolo: Mahershala Ali, premio Oscar per Moonlight e Green Book, sarà il protagonista di Blade. Interpreterà quindi il vampiro che caccia i vampiri, già interpretato da Wesley Snipes nella saga cinematografica composta da Blade (1998), Blade II (2002) e Blade: Trinity.