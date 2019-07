Le previsioni meteo per domani, domenica 14 luglio

Se siete andati al mare sfidando le previsioni per oggi e avete perso, abbiamo una buona notizia per voi: domani mattina il tempo sarà bello o nuvoloso (ma quel nuvoloso che permette di fare il bagno, eventualmente) su tutta la penisola.

Svegliatevi presto, però, perché al pomeriggio le nuvole aumenteranno al Nord e al Centro, ma anche in Sardegna e nel nord della Sicilia. In serata e nella notte al Nord e al Centro le nuvole si trasformeranno in pioggia, intensa. Quindi fate i vostri conti.

Le previsioni meteo per Milano

Per domenica a Milano sono previsti quelli che chi usa le parole giuste definisce “fenomeni intensi”: alla mattina il tempo sarà variabile, al pomeriggio peggiorerà, per la serata aspettatevi pioggia e temporali. Ma almeno farà fresco.



Le previsioni meteo per Roma

Domenica mattina il tempo sarà bello a Roma, e non farà nemmeno troppo caldo. A metà della giornata i 30 gradi arriveranno, ma nel pomeriggio il cielo si rannuvolerà e in serata le temperature si abbasseranno leggermente. Non pioverà.



***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.