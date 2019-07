Cosa c’è stasera in tv

Un’altra serata di cose vecchiotte, quella di oggi in tv. Un concerto di Al Bano e Romina Power del 2015, un film con Richard Gere del 1990 e uno sbarco sulla Luna DEL MILLENOVECENTOSESSANTANOVE! Se invece volete qualcosa di più nuovo, su Rai Due c’è un film del 2019, La vendetta della sposa, mentre su Italia Uno ci sono nuove puntate di Chicago Med.

Rai 1

21.25 – Signore e Signori Al Bano e Romina Power

Il concerto di Al Bano e Romina Power registrato nel 2015 all’Arena di Verona, vent’anni dopo il loro ultimo concerto insieme.

Rai 2

21.20 – La vendetta della sposa

Una donna prova a bloccare il matrimonio del suo ex fidanzato.

Rai 3

21.20 – La Grande storia – 1969. Le impronte di una generazione

Questa sera nel programma di approfondimento culturale condotto da Paolo Mieli si parlerà dello sbarco sulla Luna.

Rete 4

21.31 – Delitto perfetto

Remake del 1998 dell’omonimo film di Alfred Hitchcock. Ci sono Michael Douglas, Gwyneth Paltrow e Viggo Mortensen. Un agente di borsa scopre che la moglie lo tradisce, e ingaggia un ex detenuto per ucciderla. Tutto quello che può andare storto, va storto.

Canale 5

21.25 – La sai l’ultima?

È la nuova edizione del varietà comico di Mediaset. È presentata da Ezio Greggio con Romina Pierdomenico e i comici Maurizio Battista, Biagio Izzo, Nino Formicola e Gianluca Fubelli.

Italia 1

21.20 – Chicago Med

Tre nuovi episodi della terza stagione della serie che racconta le vicende dei medici di un importante ospedale di Chicago, il Chicago Medical Center.

La7

21.15 – Affari sporchi

Film del 1990 con Richard Gere e Andy García. Racconta di un agente di polizia corrotto e immischiato in giri illeciti e dell’ispettore che si trova a indagare su di lui.

TV8

21.35 – La notte dei record

Programma condotto da Enrico Papi in cui vari concorrenti si alterneranno per cercare ognuno di battere un particolare record ed entrare nel “Guinness dei primati“.

Rai Movie



21.10 – The Tourist

Il film ricevette soprattutto due critiche: trama scarsa e poca chimica tra Johnny Depp e Angelina Jolie. Che non è il massimo, per un thriller con protagonisti Johnny Depp e Angelina Jolie.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – 211 – Rapina in corso