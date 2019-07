Le previsioni meteo per domani, giovedì 11 luglio

Le previsioni meteo per giovedì dicono che non ci sarà né il sole pieno né il brutto tempo, ma che sarà prevalentemente nuvoloso. Di mattina e di pomeriggio sarà coperto al Centro e al Nord, mentre di sera e di notte ci saranno nuvole anche al Sud. L’unica pioggia prevista, per ora, dovrebbe essere tra il Trentino e il Veneto verso sera.

La notizia buona delle previsioni meteo per giovedì sono le temperature: saranno in netto calo rispetto ai giorni scorsi, con massime intorno ai 30 gradi nelle regioni del Sud e addirittura tra i 20 e 25 gradi nelle zone alpine e nel Nord-Est.

Le previsioni meteo per Roma

Giovedì a Roma sarà una giornata un po’ soleggiata e un po’ nuvolosa. Anche qui le temperature saranno in calo, soprattutto la notte e la mattina presto: forse non dovrete tenere il condizionatore acceso, stavolta.

Le previsioni meteo per Milano

A Milano giovedì sarà invece una giornata più nuvolosa che soleggiata. La temperatura massima non supererà i 30 gradi.