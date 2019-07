Il presidente del Consiglio Conte ha detto che Lorenzo Fontana sarà il prossimo ministro degli Affari Europei

Fontana ha 39 anni, è stato europarlamentare per la Lega ed è considerato molto vicino a Matteo Salvini. A causa delle posizioni molto integraliste sui migranti e i diritti degli omosessuali è considerato il membro più a destra dell’attuale governo.

Giuseppe Conte ha detto oggi che nominerà Lorenzo Fontana ministro degli Affari Europei, un incarico che si era liberato da quando, lo scorso febbraio, il precedente ministro Paolo Savona è passato alla presidenza della CONSOB. Il nome di Fontana circolava da giorni come possibile sostituto di Savona e Conte oggi ha confermato di aver ricevuto l’offerta dalla Lega e di averla accettata: «Mi è stato proposto il ministro Fontana», ha detto Conte ai giornalisti a margine di un evento a cui stava partecipando: «Sono ben lieto di accettare la proposta». Nei prossimi giorni la nomina dovrebbe essere formalizzata con il giuramento di Fontana e la pubblicazione del decreto di nomina.

