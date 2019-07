Meteo: le previsioni per domani, mercoledì 10 luglio

Mercoledì il brutto tempo di questo inizio di settimana continuerà, ma si sposterà perlopiù al Centro-Sud, mentre al Nord il tempo sarà sereno o parzialmente nuvoloso. Di mattina pioverà in Emilia-Romagna e sulla costa adriatica delle Marche e dell’Abruzzo, poi di pomeriggio smetterà nelle Marche e inizierà a piovere nel Lazio e in Puglia. Verso sera potrebbero esserci piogge solamente in provincia di Latina, mentre nelle altre zone migliorerà e rimarrà stabile nelle ore notturne.

Le previsioni meteo per Milano

Mercoledì a Milano non ci dovrebbero essere piogge durante il giorno, ma per miracolo le temperature non andranno mai oltre i 28 gradi. Forse in città si respirerà.

Le previsioni meteo per Roma

A Roma la situazione di mercoledì sarà bruttina in tutti i sensi: non farà bel tempo, ma nonostante il cielo coperto e un po’ di pioggia verso le 14, farà comunque caldo: la massima arriverà a 33 gradi.