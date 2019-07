Le foto di Vladimir Putin in Italia

Il presidente russo Vladimir Putin è arrivato oggi a Roma, dove rimarrà fino a questa sera per una serie di incontri ufficiali. Putin, che torna in visita ufficiale in Italia per la prima volta dal 2015, è atterrato intorno alle 13 all’aeroporto Leonardo Da Vinci di Fiumicino, in provincia di Roma, e si è poi spostato in Vaticano, dove è stato ricevuto in udienza da Papa Francesco, e poi segretario di stato Pietro Parolin.

Dopo l’incontro in Vaticano, durato circa due ore, Putin si è spostato in Quirinale, dove incontrerà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nel pomeriggio andrà a Palazzo Chigi dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte e poi al “Forum di Dialogo italo russo della società civile” alla Farnesina, con una delegazione di imprenditori russi. La giornata si concluderà con una cena a Villa Madama a cui presenzieranno anche i ministri Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Prima di ripartire in tarda serata per Mosca è previsto anche un incontro privato con l’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, suo storico alleato e amico personale.