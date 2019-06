La Sea Watch 3 è entrata in acque italiane

La nave Sea Watch 3 è entrata in acque italiane, dopo due settimane di attesa a largo di Lampedusa con a bordo 42 persone soccorse nel Mediterraneo in condizioni di salute sempre più precarie. Lo ha comunicato la stessa ong tedesca che gestisce la nave, Sea Watch: la nave ora è ferma poco a largo del porto di Lampedusa, sorvegliata da un’imbarcazione della Guardia di Finanza. In base alle norme contenute nel “decreto sicurezza bis” entrando in acque italiane senza autorizzazione il capitano della Sea Watch 3 e il suo armatore – la ong Sea Watch – rischiano migliaia di euro di multa.

Basta, entriamo. Non per provocazione ma per necessità, per responsabilità. pic.twitter.com/9LPEFwUvZH — Sea-Watch Italy (@SeaWatchItaly) June 26, 2019

Il 12 giugno la Sea Watch 3 aveva soccorso 52 migranti a largo della Libia e si era rifiutata di obbedire alla richiesta del governo italiano di riportarli a Tripoli, in Libia, perché – come gran parte della comunità internazionale – non lo considera un “porto sicuro” (in Libia è letteralmente in corso una guerra civile, e i migranti vengono detenuti, picchiati e torturati). L’Italia non aveva dato alla Sea Watch 3 il permesso di sbarcare e da due settimane la nave si trovava a largo di Lampedusa, poco oltre la linea di demarcazione delle acque territoriali italiane.

Nel corso di queste due settimane dalla Sea Watch 3 erano state fatte sbarcare donne, bambini e persone con gravi problemi di salute: ma 42 persone restavano ancora a bordo in condizioni sempre più complicate di salute fisica e mentale. Negli stessi giorni, secondo i dati del ministero degli Interni, circa 312 persone erano invece sbarcate in Italia, arrivate con l’aiuto di trafficanti o con piccole imbarcazioni. Da qualche giorno, dopo che erano falliti i tentativi di trovare un accordo con le autorità italiane, Sea Watch aveva parlato della possibilità di violare il divieto di ingresso e oggi, su Twitter, ha scritto di averlo fatto «non per provocazione ma per necessità, per responsabilità».

In un video diffuso il 24 giugno da Sea Watch, un richiedente asilo che si trova a bordo della nave raccontava: «Non ce la facciamo più. Siamo come in prigione, ci manca tutto, non possiamo fare niente, non possiamo camminare né muoverci perché la barca è piccola mentre noi siamo tanti. Non c’è spazio». Sullo sfondo si vedeva un gruppo di persone sedute una accanto all’altra sul ponte della nave, riparate da un tendone (in questi giorni a Lampedusa le temperature massime superano i 30 gradi).

Le persone salvate dalla Sea Watch 3 erano partite via mare dalla Libia, un paese dove è in corso una guerra e dove, nel mezzo di una quasi totale instabilità militare e politica, i migranti sono vittime di abusi e violenze. Diverse inchieste giornalistiche e rapporti delle Nazioni Unite hanno documentato le cose terribili che succedono nei centri libici per i migranti, spesso gestiti dalle stesse bande criminali che guadagnano anche con il traffico di persone verso l’Europa. Riportare in Libia le persone salvate nel Mediterraneo come chiesto dal governo italiano avrebbe quindi messo a rischio la loro vita, oltre che violato le regole del diritto marittimo che impone alle imbarcazioni che soccorrono persone in mare di raggiungere il porto sicuro più vicino.