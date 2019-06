Meteo: le previsioni per domani, giovedì 27 giugno

Nelle settimane passate eravamo in molti a lamentarci della pioggia, quindi ora dovremmo essere contenti se c’è bel tempo in tutta Italia: e giovedì sarà così per tutto il giorno. E sempre nelle settimane passate c’era anche chi si lamentava delle basse temperature, del vento, del freddo di sera. Questo è il momento in cui dobbiamo mostrare coerenza: giovedì ci saranno 38 gradi di massima in molte parti d’Italia, e non possiamo rimpiangere le temperature autunnali, neanche se abitiamo in quelle isole di calore che sono le grandi città.

Ora che siamo psicologicamente pronti ad affrontare le temperature di giovedì, le previsioni meteo: ci sarà il sole tutto il giorno e dappertutto, e sarà sereno anche di sera e di notte. Le uniche nuvole ci saranno, per poco, al Centro-Nord di pomeriggio e al Nord-Est di sera.

Le previsioni meteo per Milano

Milanesi, fatevi forza. Giovedì nel pomeriggio sono previsti 40 gradi, e il caldo non diminuirà molto con l’arrivo della sera: alle 23 faranno ancora 30 gradi.

Le previsioni meteo per Roma

A Roma non si raggiungeranno i 40 gradi, ma la situazione di giovedì non sarà molto diversa: sarà una giornata serena e soleggiata e ci sarà un picco di 37 gradi.