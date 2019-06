La Coppa d’Africa 2019 in TV e in streaming

La 32ª edizione della Coppa d’Africa, il maggiore torneo continentale africano, inizia questa sera al Cairo con Egitto-Zimbabwe, la partita inaugurale. È la prima edizione del torneo a disputarsi nei mesi estivi e con 24 nazionali partecipanti. Inizialmente si sarebbe dovuta tenere in Camerun, ma lo scorso novembre la confederazione calcistica africana ha tolto l’organizzazione al paese detentore del titolo per ritardi nella costruzione delle infrastrutture e motivi di sicurezza. Il Marocco sembrava il paese favorito per rimpiazzare il Camerun, ma alla fine è stato scelto l’Egitto, che è anche la nazionale più vincente nella storia della competizione e tra le grandi favorite.

Le partite si giocheranno in sei stadi situati tra Il Cairo, Alessandria, Ismailia e Suez. Per Burundi, Madagascar e Mauritania sarà il debutto assoluto nel torneo. Le favorite sono le nazionali che hanno disputato l’ultimo Mondiale in Russia, cioè Egitto, Marocco, Senegal e Nigeria. In queste quattro squadre giocano tra i più forti calciatori africani in attività, come Mohamed Salah, Sadio Mané, Kalidou Koulibaly, Alex Iwobi e Hakim Ziyech. Alle favorite va poi aggiunto il Camerun detentore del torneo, allenato dal duo olandese Clarence Seedorf e Patrick Kluivert.

Dove vedere la Coppa d’Africa

La Coppa d’Africa 2019 sarà trasmessa in diretta e in esclusiva dalla piattaforma di streaming online Dazn, accessibile in abbonamento: il primo mese di iscrizione è gratuito, poi si pagano 9,99 euro mensili con rinnovo automatico che però si può annullare in qualsiasi momento. Dazn trasmetterà in diretta tutte le partite della competizione, dal 21 giugno al 19 luglio.

Il Post ha un’affiliazione con Dazn e ottiene un piccolo ricavo se decidete di provare il servizio di streaming partendo dal link di questa pagina.