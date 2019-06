Italia-Brasile dei Mondiali femminili in TV e in streaming

Italia-Brasile è una delle partite dei Mondiali di calcio femminili in programma oggi. È valida per il terzo e ultimo turno della fase a gironi e si gioca questa sera alle 21 allo stadio du Hainaut di Valenciennes, dove si attende il tutto esaurito. In Italia, per la prima volta nella storia della televisione pubblica, una partita di calcio femminile verrà trasmessa in diretta su Rai 1 (le precedenti sono andate in onda su Rai 2).

Il Mondiale dell’Italia è stato fin qui sorprendente. Alla prima partecipazione dopo vent’anni si temeva una generale mancanza di esperienza e scarsa familiarità con eventi così importanti. Non è stato affatto così, dato che la squadra ha saputo esprimere sempre tutto il suo potenziale. Con due vittorie in due partite, l’Italia è già qualificata agli ottavi di finale: arriva quindi a giocarsi l’ultimo turno dei gironi senza particolari pressioni, a differenza delle avversarie, che rischiano ancora l’eliminazione dopo un inizio poco brillante.

L’unica cosa ancora in ballo per la Nazionale è la posizione finale nel girone, che determinerà l’avversaria agli ottavi di finale. Se dovesse arrivare prima nel Gruppo C (basta un pareggio stasera) l’Italia incontrerebbe la terza classificata del Gruppo A o B (Nigeria o Cina, entrambe alla portata), mentre se dovesse arrivare seconda troverebbe la più ostica Norvegia. In caso di sconfitta contro il Brasile e larga vittoria in contemporanea dell’Australia, l’Italia potrebbe anche finire qualificata fra le migliori terze, e agli ottavi incontrerebbe la Germania o la Francia, due tra le grandi favorite del torneo.

Dove vedere Italia-Brasile

La Rai trasmetterà Italia-Brasile in diretta su Rai 1 e in streaming tramite la piattaforma online Rai Play, raggiungibile da qui. Sky invece la trasmetterà su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Mondiali (canale 202). Gli abbonati potranno seguirla anche in streaming tramite le piattaforme online Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento potrà comunque acquistare il pass giornaliero a 7,99 euro. Fra commentatori ed opinionisti in studio ci saranno Cecilia Salvai, difensore della nazionale esclusa dalle convocate per un infortunio, Carolina Morace, ex giocatrice, capitana e allenatrice dell’Italia e Betty Bavagnoli, allenatrice della Roma.

Le probabili formazioni di Italia-Brasile

Italia (4-3-1-2) Giuliani; Guagni, Gama, Linari, Bartoli; Cernoia, Galli, Giugliano; Girelli; Bonansea, Mauro

Brasile (4-4-2) Barbara; Leticia Santos, Kathellen, Monica, Tamires; Andressa, Andressinha, Thaisa, Debinha; Cristiane, Marta