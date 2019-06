Meteo: le previsioni per domani, sabato 15 giugno

Le previsioni meteo per sabato dicono che il tempo sereno che ha fatto nei giorni scorsi continuerà: non sarà pienamente soleggiato, ma comunque non pioverà fatta eccezione per alcune zone circoscritte del Nord Italia. Di mattina pioverà solo a nord del verbanese, mentre di pomeriggio solo al confine tra Lombardia e Trentino-Alto Adige. Di sera non dovrebbe piovere, invece di notte sì ma solo nel Nord-Ovest, in Valle d’Aosta e tra Cuneo e Torino. In tutte le altre regioni ci saranno un po’ di nuvole, mentre sarà più soleggiato il Centro-Nord, soprattutto Toscana ed Emilia-Romagna.

Le previsioni meteo per Milano

A Milano il weekend si aprirà con una giornata così così: un po’ nuvolosa e con una probabilità di pioggia segnalata anche se molto bassa. Il rischio è che ci possa essere quella pioggerellina nebulizzata tipica milanese, parecchio fastidiosa, ma si spera di no.

Le previsioni meteo per Roma

La giornata di sabato a Roma sarà un po’ come quella di Milano, ma senza pioggerellina. Le nuvole però ci saranno, quindi non sarà la giornata ideale per andare al mare, anche se comunque la massima arriverà a 33 gradi.