Cosa c’è stasera in TV

A differenza di DiMartedì, il programma di approfondimento del giovedì sera di La7, Piazzapulita, ancora non ha smesso di andare in onda e ci sarà anche stasera. Su Rai Uno invece hanno già cominciato con un classico dell’estate: le repliche. In questo caso, sono quelle di Don Matteo. Su Rai Due trovate La trattativa di Sabina Guzzanti e su Rai Tre uno speciale su Anna Frank. Se cercate un film, ci sono 47 Ronin, The Illusionist, Prime con Uma Thurman oppure Wall Street, su Sky.

Rai Uno

21.30 – Don Matteo

Replica dell’undicesima stagione della serie con protagonista il prete che va in bicicletta interpretato da Terence Hill. Stasera ci saranno la prima e la seconda puntata.

Rai Due

21.20 – La trattativa

Film del 2014 diretto da Sabina Guzzanti, una cosa a metà tra un documentario e un film storico, che parla della cosiddetta trattativa Stato-mafia. Se vedendolo vi vengono dei dubbi o delle domande a cui il film non risponde, potete passare di qui:

Rai Tre

21.20 – Il diario di Anna Frank

Per ricordare i 90 anni dalla nascita di Anna Frank, stasera Rai 3 manda in onda uno speciale condotto da Corrado Augias.

"Questa è la storia di Anna, e del suo diario"

A 90 anni dalla nascita, #Rai3 presenta il ritratto di #AnnaFrank.

Giovanissima testimone di uno dei periodi più oscuri della storia.#IlDiariodiAnna con #CorradoAugias, questa sera su #Rai3. pic.twitter.com/C8LisAWayN — Rai3 (@RaiTre) June 13, 2019

Rete Quattro

21.25 – Dritto e rovescio

Nuova puntata del programma di approfondimento e inchieste condotto da Paolo Del Debbio.

Si parla di legittima difesa e crisi economica in Italia nel nuovo appuntamento con @Drittorovescio_

Conduce #PaoloDelDebbio

In prima serata su @rete4 https://t.co/OwqTgTXyzJ — QuiMediaset (@QuiMediaset_it) June 13, 2019

Canale 5

21.20 – All Together now

Quinta puntata (semifinale) del nuovo programma condotto da Michelle Hunziker e J-Ax, in cui alcuni aspiranti cantanti devono esibirsi di fronte a un giuria composta da 100 musicisti e cantanti. In palio per il vincitore ci sono 50mila euro.

I nostri giudici di #AllTogetherNow hanno ascoltato alcuni successi di oggi e di ieri. Saranno stati in grado di indovinarne titolo e autore? 😜@_MIETTA_ @LoCocoAntonella @itslucavalenti @fernandoproce https://t.co/rHrNYUI1aV — Mediaset Play (@MediasetPlay) June 13, 2019

Italia Uno

21.30 – 47 Ronin

Film del 2013 diretto da Carl Rinsch e con Keanu Reeves, che è basato sulla vera storia dei quarantasette Ronin, un gruppo di samurai che nel diciottesimo secolo si opposero allo shōgun (l’allora comandante dell’esercito) per vendicare l’uccisione del loro signore. Anche stasera quindi un film con Keanu Reeves, forse per ricordarvi di volergli più bene.

La7

21.15 – Piazzapulita

Nuova puntata del talk show condotto da Corrado Formigli, in cui si parlerà di lotta contro il cambiamento climatico. Tra gli ospiti ci sarà anche Sabino Cassese.

Stasera a #Piazzapulita, con un'inchiesta esclusiva di @ValentinaPetrin, vi portiamo a conoscere #ExtinctionRebellion, il nuovo movimento ambientalista non violento che sta paralizzando #Londra con una grande campagna di disobbedienza civile. 21.15, La7 pic.twitter.com/vXKEyhxWZB — Piazzapulita La7 (@PiazzapulitaLA7) June 13, 2019

Nove

21.10 – Italia-Russia (Pallavolo)

Partita di pallavolo femminile del torneo internazionale Nations League: ieri l’Italia ha battuto la Corea del Sud, passando alla seconda posizione in classifica, a solo un punto dalla Turchia capolista.

Iris

21.05 – The Illusionist

Film del 2006 ambientato nell’Impero austro-ungarico dell’Ottocento, con Edward Norton che interpreta un giovane di bassa estrazione sociale che si innamora della duchessa Sophie. I due si rincontreranno quindici anni dopo, quando lui sarà diventato un famoso illusionista, ma l’amore tra i due sarà ostacolato dal promesso sposo di lei: il principe Leopoldo.

La 5

21.10 – Prime

Film del 2005 con Uma Thurman, che interpreta una trentasettenne divorziata, e Meryl Streep, che invece è la sua analista. Dopo aver passato un brutto periodo dopo il divorzio, Thurman conosce un ragazzo molto più giovane di lei di cui si innamora, per poi scoprire, dopo numerosi equivoci, che è il figlio della sua analista.

Sky

Sky Cinema Due

21.00 – Wall Street