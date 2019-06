Meteo: le previsioni per domani, mercoledì 12 giugno

Mercoledì ci sarà una prevalenza di soli nelle mappe delle previsioni meteo, ma purtroppo sono previste anche piogge nel Nord Italia: di mattina solo in Lombardia, nel milanese e nel bresciano, di pomeriggio anche nell’estremo nord piemontese, in provincia di Sondrio e tra Parma e Reggio Emilia. Di sera è prevista ancora pioggia nel Nord Italia, in provincia di Cuneo e in Trentino-Alto Adige, mentre di notte dovrebbe finalmente smettere.

Le previsioni meteo per Milano

Mercoledì a Milano sarà una pessima giornata: ci saranno temporali dalle 5 di mattina e alle 8 comincerà a piovere per poi smettere e iniziare di nuovo alle 14. Il cielo sarà quasi sempre nuvoloso ma nonostante le nuvole e la pioggia le temperature saranno stabili sopra i 20 gradi.

Le previsioni meteo per Roma

A Roma mercoledì il tempo sarà tutto il contrario di quello di Milano: stabile, sereno, soleggiato e senza una nuvola. E 31 gradi di massima.